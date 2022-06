“ADN-ja në pjatën tuaj”/ Si të ushqehemi në varësi të gjeneve tona

A ka ndonjë kuptim për ju termi Gjenetikë e Aplikuar Nutricionale? Nëse nuk e keni dëgjuar më parë, është një mundësi për të zbuluar një fushë shumë interesante shkencore që studion se si të “fiksoni” dietën tuaj në ADN-në tuaj.









Kjo është tema e librit të parë të Dr. Valentinis Konstantinidou, “ADN në pjatën tuaj”, themelues i DNANUTRICOACH®. Ne patëm një bisedë shumë të bukur dhe ai më dha përgjigje ndriçuese për këtë shkencë dhe ndryshimet që mund të sjellë në jetën tonë, zakonet tona të të ushqyerit dhe shëndetin tonë të përgjithshëm.

Për gjenetikën nutricionale të aplikuar, dieta mesdhetare mund të jetë çelësi i problemeve shëndetësore që mundojnë shumë njerëz dhe që janë kryesisht për shkak të zakoneve të këqija të të ngrënit, ndaj të cilave ne dorëzohemi për shkak të ritmit tonë të shpejtë të jetës dhe prirjes së përgjithshme për zgjidhje të lehta dhe të shpejta.

Më poshtë do të gjeni përgjigjet e disa pyetjeve në lidhje me taktikat e ndjekura në të panjohurat për shumë degë botërore të gjenetikës nutricionale të aplikuar.

Çfarë është gjenetika e aplikuar ushqyese?

Është shkenca që bën analizat gjenetike bazuar në ADN-në tonë dhe e zbaton atë ekskluzivisht në dietën tonë. Në çdo trup të njeriut, ka të paktën 50 gjene të përfshirë në metabolizëm. Me provime të specializuara, kjo degë thirret për t’i studiuar ato, për të hartuar një analizë të personalizuar, e cila i dorëzohet të ekzaminuarit në formën e një libri-manual të vogël.

Kjo broshurë shpjegohet më pas nga një shkencëtar i trajnuar posaçërisht, i cili jep udhëzime dietike që duhet të bëhen një mënyrë jetese. Në thelb, ne përdorim informacionin gjenetik, mbi të cilin do të “klikojë” dieta.

Në çfarë moshe do t’i sugjeronit dikujt të fillonte Nutrition Genetics? A punoni me pediatër?

Sa më herët të bëhen provimet dhe të përpilohet profili ynë ushqyes, aq më efektiv do të jetë programi në jetën tonë. Studimet shkencore të deritanishme – të cilat janë ende të kufizuara – janë bërë rreptësisht tek të rriturit. Megjithatë, shumë prindër vijnë me fëmijët e tyre për të zbuluar profilin e tyre gjenetik. Në këtë rast, rezultatet dhe shpjegimet u jepen ekskluzivisht prindërve, të cilët janë përgjegjës për edukimin dhe programin ushqimor të fëmijëve të tyre.

Do të ishte e dëshirueshme të punonim me pediatër, pasi ne bëjmë një punë krejtësisht tjetër dhe puna jonë mund të jetë plotësuese. Megjithatë, pediatër janë ata që zakonisht hartojnë programin e të ushqyerit të fëmijëve, edhe pse atyre nuk u është mësuar të ushqyerit.

A mund ta trajnoni një person të hajë sipas ADN-së së tij? Sa të kufizuara do të jenë opsionet e tij? Sa vend ka për… parregullsi?

Nuk është një dietë. Është një mënyrë jetese. Në fund të fundit, dietat nuk funksionojnë, ato nuk janë të qëndrueshme. Ajo ka nevojë për trajnim dhe zbatim gradual të dietës. Ne ndryshojmë një gjë në një kohë, bëjmë hapa të vegjël, në mënyrë që të mund të ndryshojmë zakonet tona.

Vetëkuptohet që parregullsitë janë të lejuara. Nuk është një plan diete strikte. Janë dhënë udhëzime që ne jemi të thirrur të aplikojmë. Ekspertët janë atje për të na këshilluar mbi koston e zgjedhjeve të ndryshme të dobëta dietike dhe se si mund ta balancojmë atë. Përveç kësaj, trajnimi i ushqimit është shumë i dobishëm këtu, pasi menaxhon të gjitha këto çështje.

Nuk është një dietë. Pra, qëllimi është të mësoni të hani siç duhet. Sa të ndryshme mund të jenë programet dietike në një familje me ADN të ngjashme?

Predispozita gjenetike ndaj sëmundjeve të ndryshme varet qartë nga familja dhe trashëgimia. Megjithatë, për shkak se shumë gjene bashkëvlerësohen, rezultati është më i ndërlikuar. Pra, po, mund të ketë dallime të mëdha në një familje. Shumë më tepër nëse anëtarët e një familjeje që jetojnë së bashku nuk ndajnë të njëjtin material gjenetik. Qëllimi është të mësojë në kohë cilësinë ideale dhe sasinë ideale që i duhet trupit të tij për të funksionuar në mënyrë optimale.

Dieta mesdhetare është, siç thoni ju, shumë e rëndësishme për fushën e gjenetikës ushqyese. Përveç vajit të ullirit ekstra të virgjër, çfarë ushqimesh të tjera do t’u rekomandonit lexuesve tanë?

Dieta tradicionale mesdhetare ishte dhe është modeli i parë dietik i përdorur në studimet e ndërhyrjes ushqimore që ne kemi kryer, me shembullin kryesor studimin tonë spanjoll PREDIMED. Pra, monitorimi besnik i dietës tradicionale mesdhetare ishte ai që tregoi se mund të “heshtin” çdo predispozicion gjenetik negativ, si p.sh. për zhvillimin e diabetit të tipit II.

Ushqimet që karakterizojnë dietën tradicionale mesdhetare janë fillimisht vaji i ullirit ekstra i virgjër, si burimi i vetëm i yndyrës, për të gjitha përdorimet (të papërpunuara, të pjekura, të gatuara, të skuqura). Përveç kësaj, përdorimi i bollshëm i frutave dhe perimeve të freskëta dhe të stinës me preferencë për ato që rriten në një distancë të shkurtër nga shtëpia jonë, pra prodhime vendase, si dhe konsumimi i shpeshtë, 2-3 herë në javë i bishtajoreve. Së fundi, dieta tradicionale mesdhetare përfshin peshk dhe ushqim deti në baza javore, më rrallë mish pule dhe 1-2 herë në muaj mish të kuq. Amerikanët e kanë emërtuar dhe promovuar dietën tradicionale mesdhetare me termin “Dietë me bazë bimore”. Është e rëndësishme të theksohet se edhe pse alkooli nuk rekomandohet kurrë si një zakon diete,

Dr. Valentini Konstantinidou është studiuese dietologe-ushqyese e specializuar në gjenetikën ushqyese dhe ndryshimin e sjelljes së të ngrënit. Ajo është themeluese e DNANUTRICOACH® dhe metodës së trajnimit të ushqimit. Ai është anëtar i Shoqatës Amerikane të Dietologjisë (ASN) që nga viti 2012 dhe është një dietolog-ushqimtar i certifikuar i licencuar për të ushtruar në Spanjë (CAT001746) dhe në Evropë. Ajo është gjithashtu një trajner i jetës i certifikuar nga Shoqata Britanike e Certifikimit IAPC & M.

Ajo ka hulumtuar efektet parandaluese dhe terapeutike të të ushqyerit që nga viti 2001. Ajo ka qenë anëtare e IKY për studimet e saj pasuniversitare dhe doktorale në Spanjë. Hulumtimi i saj fokusohet në dietën tradicionale mesdhetare, vajin e ullirit ekstra të virgjër dhe efektet e tyre të dobishme në mbrojtjen e shëndetit të njeriut bazuar në ADN.