Kryebashkiaku i Roterdamit, u kërcënua në Tiranë gjatë ndeshjes së Feynord, mediat holandeze: Policia ka nisur hetimet

Mediat holandeze kanë konfirmuar lajmin e dhënë më herët se kryebashkiaku i Roterdamit, Ahmed Aboutaleb është kërcënuar gjatë finales së "Conference League të luajtur në Tiranë.









Policia ka nisur hetimet për shkrimet në pankarta ku kryebashkiaku kërcënohej me vdekje. Aboutaleb ishte i pranishëm gjatë ndeshjes, ndërkohë që pankartat u shfaqën në grupin e tifozëve holandezë.

“Policia e Roterdamit ka nisur një hetim mbi pankartat me kërcënime me vdekje ndaj kryebashkiakut të Roterdamit, Ahmed Aboutaleb. Një grup mbështetësish të të ashtuquajturës Bërthama Rinore e Roterdamit (RJK) i treguan në Tiranë. Atje, Feyenoord luajti të mërkurën e datës 25 maj, ku pësuan humbjen 1-0 në finalen e Konferencës së Ligës kundër AS Roma.

Pankartat u mbajtën nga anëtarë të panjohur të RJK-së. Kjo ka ndodhur në zonën e tifozëve të Feyenoord në kryeqytetin shqiptar”– shkruajnë mediat holandeze.

Rrëmujë pas finales në Roterdam

Jo vetëm që gjërat nuk shkuan keq në Tiranë në finalen e Feyenoord, por edhe me njerëz që kishin mbetur pas në Roterdam. Disa tifozë, megjithëse Feyenoord nuk do t’i quajë kështu, shkaktuan një numër të konsiderueshëm shkatërrimesh në qytet pas humbjes. Viktimat ishin agjentët dhe veçanërisht sipërmarrësit. 72 persona u arrestuan gjatë trazirave në dhe rreth Coolsingel dhe Hofplein.

