Rusia i jep ultimatum Bullgarisë, kërcënon të ndërpresë marrëdhëniet diplomatike. Sofja ‘gjunjëzohet’: Lutemi, shikojeni përsëri vendimin tuaj

Rusia i tha Bullgarisë deri në orën 12:00 të së premtes (11:00 CET) për të anuluar vendimin për të dëbuar 70 diplomatë, ose do të prishë marrëdhëniet diplomatike me vendin e BE-së.









Vendimi i Sofjes i shpallur të martën për të larguar numrin rekord prej 70 diplomatësh rusë ka krijuar një stuhi të brendshme dhe ndërkombëtare.

Në një intervistë për televizionin kombëtar bullgar, ambasadorja ruse e BNT në Bullgari Eleonora Mitrofanova bëri të qartë se Rusia mund të tërheqë të gjithë 114 diplomatët e saj dhe të mbyllë ambasadën dhe konsullatat ruse fare.

“Rusia po shqyrton ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Bullgarinë për skandalin me 70 diplomatët rusë të dëbuar”, tha ambasadorja ruse, duke shtuar se Moska i sheh veprimet e Sofjes si “të paprecedentë”.

Ministria e Jashtme e Bullgarisë tha se Rusia kishte dërguar një notë diplomatike të enjten duke kërkuar që Sofja të tërhiqte notën e saj duke shpallur persona non grata 70 anëtarë të personelit të ambasadës ruse.

Të enjten, Mitrofanova dha edhe një intervistë për një kanal televiziv rus, në të cilën tha se SHBA dhe Britania e Madhe po bëjnë presion në Bullgari dhe se dëbimi i diplomatëve është në komandën e tyre.

Kryeministri Kiril Petkov tha se 70 diplomatët pritej të largoheshin nga Bullgaria të shtunën me një fluturim special.

Petkov, i cili dha dorëheqjen të hënën pas një votimi mosbesimi, por ende mban detyrën në pritje të një përpjekjeje për të formuar një kabinet tjetër, mori një ton pajtues.

Ai tha se marrëdhëniet midis Bullgarisë dhe Rusisë ishin afatgjata, shumështresore dhe kishin një rëndësi të madhe për fatin e Bullgarisë në histori.

Rusia cariste e çliroi Bullgarinë pas luftës ruso-turke të 1877-1879 pas pesë shekujve të dominimit osman të popullit bullgar. Shumë bullgarë i konsiderojnë rusët si një popull vëllazëror.

“Ne e respektojmë popullin rus dhe vlerësojmë lidhjet tona kulturore, historike, sociale dhe tregtare dhe ekonomike. Prandaj, edhe pse prezenca bullgare në ambasadën tonë në Rusi është vetëm 12 persona, ambasada ruse në Bullgari do të ketë mundësinë të mbajë 43 punonjës, sipas vendimit të qeverisë bullgare të mërkurën”, tha ai.

Ai tha se qeveria beson në dialog, për të cilin kanalet diplomatike janë kyçe.

“Ne jemi të bindur se marrëdhëniet bullgaro-ruse mund të vazhdojnë të zhvillohen në fusha me interes të përbashkët, duke respektuar vlerat e rëndësishme për secilin prej vendeve tona. Prandaj, i bëjmë apel Ambasadës së Federatës Ruse që të tërheqë notën e dorëzuar sot”, tha ai.

Kërcënimi i Mitrofanova vjen në një kohë kur Partia Socialiste Bullgare pro-ruse, një partner koalicioni në kabinetin në largim të Petkov, heziton të mbështesë një qeveri të re me një mandat “Ndryshimi i Vazhdueshëm”.

Veprimet e ambasadës ruse sigurisht që do të bëjnë presion mbi procesin politik në Bullgari në drejtim të një krize politike të thelluar, thanë burime qeveritare për EURACTIV.

Pavarësisht se vendi i tyre është anëtar i NATO-s, bullgarët kanë hezitime të konsiderueshme gjeopolitike, sipas sondazhit të fundit nga Alpha Research. Vetëm 39% e bullgarëve duan që vendi të jetë aleat i Perëndimit në një Luftë të re të Ftohtë, ndërsa 23% këmbëngulin për një aleancë me Rusinë dhe Bjellorusinë. Gati 30% janë në mëdyshje se cilën palë do të mbështesin, edhe pse shumica voton partitë me agjendë euroatlantike.