ANALIZA/ Çfarë mund ta shtyjë Rusinë dhe Perëndimin drejt një lufte bërthamore?

“Për mua, fjala ‘e pamundur’, do të thotë ‘e mundur në të ardhmen’”. Kjo është deklarata e Ministrit të Mbrojtjes në Ukrainë, Oleksii Reznikov dhe në fakt, ka një arsye të fortë për këtë.









Fillimisht raketat antitank “Javelin”, të cilat u ndaluan nga SHBA kur Rusia sulmoi disa rajone të Ukrainës në vitin 2014, u përdorën më në vitin 2017 por edhe me nisjen e luftës në 2022-in.

Armët anti-ajrore “Stinger”, të refuzuara në mënyrë të ngjashme, mbërritën në mars në Ukrainë. Dhe raketat “Himars” kanë marrë një “rol” kryesor në artilerinë e Ukrainës që prej qershorit, në kundërofensivën ndaj Rusisë.

Amerika dhe Evropa përshëndesin frymën e vendosur luftarake të Ukrainës, e cila ngre pikëpyetje se pse Perëndimi nuk po dërgon më shumë armë. Përgjigjet e zyrtarëve ndryshojnë: Perëndimi po ecën me shpejtësi të paparë; po u jep përparësi armëve që nevojiten më urgjentisht; duhet të trajnojë ukrainasit për të përdorur dhe mirëmbajtur kompletin e tyre të ri; dhe ata duhet të tregojnë se mund ta përdorin atë në mënyrë efektive në betejë.

Arsyeja më e fortë për kujdesin e Amerikës, megjithatë, është frika nga përshkallëzimi – se Rusia mund të sulmojë ushtarakisht NATO-n (“përshkallëzimi horizontal”, në zhargon) ose të përdorë armë kimike ose bërthamore në Ukrainë (“përshkallëzim vertikal”). Secili version pothuajse me siguri do të tërhiqte NATO-n në konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë dhe Presidenti Joe Biden është zotuar të shmangë “Luftën e Tretë Botërore”.

Kundërsulmi i Ukrainës për të ripushtuar rajonin Kherson , i cili tani po zhvillohet, paraqet një provë. Në ditën kur pushtoi Ukrainën, Putin kërcënoi shtetet e huaja që mendonin të ndërhynin me pasoja të menjëhershme “të tilla që nuk i keni parë kurrë në gjithë historinë tuaj”. Mediat shtetërore në Rusi fantazojnë në mënyrë të çmendur për sulmet bërthamore në Perëndim. Për momentin, megjithatë, Amerika thotë se nuk ka asnjë shenjë se Rusia i ka vënë forcat e saj bërthamore në gatishmëri më të lartë.

Amerika dhe Rusia ende shkëmbejnë informacione për armët e tyre bërthamore me rreze të gjatë. Më 1 gusht, Biden i bëri thirrje Rusisë që të rifillojë bisedimet për kontrollin e armëve. Mbi pesë muaj luftime, pragu për një konflikt të drejtpërdrejtë është zhvendosur vazhdimisht, me sa duket pa pasoja të tmerrshme për Perëndimin. “NATO ka qenë e shkëlqyer në ndarjen e ndihmës së saj,” thotë James Acton nga Carnegie Endoëment for International Peace, një institut kërkimi në Uashington.

“Kjo u ka dhënë ukrainasve një sasi të mjaftueshme mbështetjeje, por në asnjë moment nuk i paraqiti Rusisë një pikë në të cilën ata mund të thoshin “Jo më tej”.

Jo të gjithë janë dakord. “Çdo ndihmë ushtarake për Ukrainën do të thotë se më shumë ukrainas të pafajshëm vriten,” përgjigjet Ben Hodges, një ish komandant i forcave amerikane në Evropë. Ai thotë se administrata Biden “e ka mbivlerësuar rrezikun e përshkallëzimit”. Kremlini, argumenton ai, tashmë po bën më të keqen e tij, për sa i përket mizorive dhe përpjekjeve ushtarake, dhe forcat e tij detare dhe ajrore janë “të tmerruara” nga ukrainasit. Rusia nuk dëshiron të përballet me NATO-n , thotë ish-gjenerali, dhe një përgjigje bërthamore ka shumë pak gjasa.

Të tjerë paralajmërojnë se Rusia mund të përshkallëzojë konfliktin në vend që të pranojë humbjen. Samuel Charap, i rand Corporation, një institut i lidhur ngushtë me Pentagonin, thotë se Rusia ka kapacitete ushtarake të papërdorura. Forcat ajrore gjithashtu mund të angazhohen plotësisht. Sa më shumë që Perëndimi të ndihmojë Ukrainën, aq më shumë Rusia do të rrisë veprimet e saj. “Nuk ka një ekuilibër të qëndrueshëm,” argumenton zoti Charap. “Ne jemi në një përshkallëzim të ngadalshëm, e cila po rritet çdo ditë.”

Doktrina e publikuar e Rusisë parashikon katër skenarë për përdorimin e armëve bërthamore: zbulimin e një sulmi me raketa balistike kundër Rusisë ose aleatëve të saj; një sulm ndaj tyre me armë bërthamore ose armë të tjera të shkatërrimit në masë; veprimet që kërcënojnë sistemet e tij të komandës dhe kontrollit bërthamor; dhe “agresioni kundër Federatës Ruse me përdorimin e armëve konvencionale kur vetë ekzistenca e shtetit është në rrezik”.

Në pamje të parë, armatimi i Ukrainës nga Perëndimi nuk ka shkelur asnjë nga këto vija të kuqe. Një dokument i fundit rand nga z. Charap dhe të tjerë parashtron katër skenarë të përshkallëzimit horizontal. E para është etiketuar “Rruga 0” sepse spiralja e përshkallëzimit mund të jetë tashmë në zhvillim e sipër: Rusia është e detyruar t’i përgjigjet humbjeve të rënda ushtarake dhe ekonomike që i janë shkaktuar, nëse jo tani, atëherë “në kohën e duhur”. Tjetra është një sulm parandalues ​​nga Rusia nëse mendon se NATO është gati të ndërhyjë drejtpërdrejt, pasi të vendosë sisteme raketore pranë kufirit rus, të themi. E treta është goditja e linjave të furnizimit ushtarak që mbështesin Ukrainën. E fundit është “një rritje dramatike e paqëndrueshmërisë së brendshme, ekonomike dhe politike në Rusi”.

Në shumicën e rasteve, ndëshkimi i Rusisë ndoshta do të fillonte fshehurazi – p.sh., përmes sulmeve kibernetike, sabotazheve, vrasjeve dhe më shumë. Skenari i parandalimit ka shumë të ngjarë të provokojë një sulm ushtarak, ndoshta edhe një sulm bërthamor. Skenarët mund të mbivendosen dhe “të gjithë janë më të rrezikshëm nëse Rusia po humbet”, shton zoti Charap.

Në të vërtetë, askush nuk e di se ku qëndrojnë vijat e kuqe të Putinit. Ndoshta as ai nuk e bën. Amerika ka pushuar së foluri për të ndihmuar Ukrainën “të fitojë” dhe për të dobësuar Rusinë. Në vend të kësaj, ajo flet për të siguruar që Ukraina të mos humbasë. Në një shkrim për Neë York Times në maj, Biden renditi shumë gjëra që Amerika nuk do të bënte. Nuk do të kërkonte të rrëzonte zotin Putin. Ajo nuk do të dërgonte trupa në Ukrainë apo të luftonte kundër Rusisë. Kjo nuk do të inkurajonte apo mundësonte Ukrainën të godiste Rusinë. As nuk do ta “zgjatte luftën vetëm për t’i shkaktuar dhimbje Rusisë”.

Zoti Biden paralajmëroi Rusinë se përdorimi i armëve bërthamore “do të sjellë pasoja të rënda”. Një përgjigje do të varet nga rrethanat, por zyrtarët pëshpëritin se mund të përfshijë sulme konvencionale dhe jo bërthamore. Qartë, zoti Biden nuk dëshiron të arrijë në atë pikë./ The Economist