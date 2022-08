Përplasen makinat në aksin Pogradec-Përrenjas, lëndohet një udhëtare! Shoferët ia hedhin ‘paq’

Një aksident ka ndodhur mbrëmjen e kësaj të diele në aksin Pogradec-Përrenjas, në afërsi të fshatit Piskupat.









Sipas informacioneve paraprake, bëhet me dije se dy mjete janë përplasur me njëra tjetrën, ndërkohë ka mbetur e dëmtuar një qytetare për shkak të përplasjes.

E dëmtuara ka inicialet B. C., pasagjere në mjetin tip “Opel”, e cila u dërgua në Spitalin e Pogradecit dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.

Me drejtuesit e mjeteve po kryen veprimet e mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave dhe përcaktimin e shkaqeve të aksidentit.

“Më datë 14.08.2022, rreth orës 20:20, në aksin rrugor Pogradec-Lin, në afërsi të fshatit Piskupat, janë përfshirë në një aksident mjeti tip “Opel” me drejtues shtetasin P. C., 60 vjeç, me mjetin tip “Volksëagen”, me drejtues shtetasin A. M. 36 vjeç”, njofton policia.