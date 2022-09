Sëmundja e Parkinsonit/ Hormoni që zbut sëmundjen – Kur sekretohet?

Një hormon i lëshuar në gjak gjatë stërvitjes së qëndrueshmërisë aerobike ofron shpresë për një kurë për sëmundjen e Parkinsonit. Sipas gjetjeve të fundit nga studiuesit nga Shkolla e Mjekësisë Johns Hopkins dhe Instituti i Kancerit Dana-Farber në Boston, të publikuara në Proceedings of the National Academy of Sciences, hormoni irisin lidhej me një ulje të niveleve të një hormoni të lidhur me sëmundje neurodegjenerative dhe problemet në kafshët eksperimentale.









Sipas Dr. Ted Dawson nga Shkolla e Mjekësisë Johns Hopkins, përfitimet e ushtrimeve të qëndrueshmërisë për njerëzit me sëmundjen e Parkinsonit janë njohur prej kohësh, ashtu si edhe lidhja midis stërvitjes, sëmundjes së Parkinsonit dhe irisinës përmes hulumtimit nga Bruce Spiegelman nga Dana- Instituti Farber botuar në Nature në 2012, i cili bashkëpunoi me Dr. Dawson në sipërmarrjen e re kërkimore.

Reduktimi i proteinave patologjike

Në fillim, procedura eksperimentale u bazua në një model kërkimor që Dr. Dawson përdori te minjtë, në të cilin qelizat e trurit të brejtësve modifikohen për të çliruar α-sinukleinë, një proteinë neurone që grumbullon dhe shkatërron neuronet dopaminergjike që sekretojnë dopaminën dhe përfshihet kështu në Patogjeneza e sëmundjes së Parkinsonit. Irisina parandaloi akumulimin e α-sinukleinës.

Mbrojtje ndaj simptomave motorike

Ekipet hulumtuese më pas shkaktuan simptoma të ngjashme me Parkinsonin tek minjtë duke injektuar α-sinukleinë në striatum, një zonë e trurit ku shtrihen neuronet dopaminergjike, për të parë efektin e irisinës. Dy javë më vonë, minjve iu injektua një vektor viral i aftë për të kapërcyer barrierën gjaku-tru, e cila rriti nivelet e irisinës në gjak. Gjashtë muaj më vonë, minjtë e trajtuar me irisinë nuk treguan deficite në lëvizjet e muskujve, ndërsa minjtë e injektuar me placebo treguan një rënie në forcën e kapjes dhe aftësinë e tyre për t’u ngjitur në një shtyllë.

Studime shtesë në qelizat e trurit të minjve të injektuar me irisinë treguan se hormoni i stërvitjes reduktoi nivelet e α-sinukleinës të lidhur me sëmundjen e Parkinsonit nga 50% në 80%. Përveç kësaj, ekipi hulumtues tregoi se irisina përshpejton transportin dhe degradimin e α-sinukleinës përmes lizozomeve që gjenden në qelizat e trurit.