Rusi/ Përleshje mes policisë dhe qytetarëve që kundërshtojnë rekrutimin në rajonin e Dagestanit

Forcat e policisë u përleshën me qytetarë që kundërshtonin rekrutimin në rajonin jugor rus të Dagestanit sot, në një shenjë tjetër pakënaqësie për vendimin e Presidentit Vladimir Putin për të dërguar qindra mijëra burra të tjerë për të luftuar në Ukrainë.

Rekrutimi i parë i Rusisë që nga Lufta e Dytë Botërore, i shpallur nga Putin të mërkurën, ka shkaktuar protesta në dhjetëra qytete në të gjithë vendin. Zemërimi i publikut duket të jetë veçanërisht i fortë në pakicat e varfra etnike si Dagestani, një rajon me shumicë myslimane në brigjet e Detit Kaspik në Kaukazin e Veriut malor.

Dhjetëra video të postuara në mediat sociale treguan përleshje mes banorëve dhe policisë në kryeqytetin rajonal Makhachkala sot, ndërsa protestuesit brohorisnin “jo luftës”.

Një video tregon një grup grash që shtyjnë prapa një oficer policie, ndërsa disa video të shkurtra tregojnë përleshje të dhunshme, duke përfshirë oficerë të ulur mbi protestuesit ndërsa policia përpiqej të arrestonte.

