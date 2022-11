Zara, Apple, Elon Musk dhe Beckham në radhë për të blerë Manchester United

Familja Glazer, e cila zotëron Manchester United, po mendon të shesë klubin teksa po eksploron “alternativat strategjike”. Në rast se Glazerët vendosin të zbatojnë mendimin e tyre, Agjencia e Lajmeve Athinë-Maqedonase prezanton disa nga blerësit e mundshëm:









JIM RATCLIFF

Miliarderi britanik Ratcliffe, një tifoz i 20 herë kampionëve të Anglisë, deklaroi interesimin e tij në gusht, por dy muaj më vonë u raportua se skuadra e Glazers ia kishte bërë të qartë se klubi i Premier League nuk ishte në shitje.

Kujtojmë se këtë vit ai nuk arriti të blejë Chelsean londinez, i cili përfundimisht kaloi në duart e një grupi investimesh të drejtuar nga amerikani Todd Boley dhe Clearlake Capital.

Emri i Ratcliffe, megjithatë, mbretëron suprem mes tifozëve të United pasi shumë do ta mirëprisnin atë.

SIPËRMARRJA E PËRBASHKËT PËRFSHIRË DAVID BECKHAM

Financial Times raportoi se ish-kapiteni i Anglisë dhe mesfushori i United, David Beckham ishte i hapur për bisedime me ofertuesit e mundshëm të interesuar për të blerë klubin.

Beckham mbetet një figurë e njohur në Old Trafford si një nga lojtarët kryesorë në versionin fitues të trefishave të Alex Ferguson të United në 1998-99 dhe historia e tij e gjatë me klubin do të jetë një bonus për çdo partneritet.

RED NIGHTS

Në vitin 2010, Red Knights, një grup që përfshinte ish-kryetarin e Ligës Angleze të Futbollit, Keith Harris, atëherë kryeekonomisti i Goldman Sachs, Jim O’Neill dhe investitori britanik Paul Marshall, kishin aktivizuar planin e tyre për të blej klubin.

O’Neill dhe Marshall i shkruan bashkëkryetarit të United, Joel Glazer vitin e kaluar duke bërë thirrje për reforma të menjëhershme të qeverisjes së korporatave, pasi planet e klubit vitin e kaluar për t’u bashkuar me Superligën e Evropës – të cilat përfundimisht dështuan – u pritën me kritika të gjera.

Manchester Evening News raportoi më 23 nëntor se O’Neill mund të konsiderojë një blerje, por vetëm nëse Glazers ulin kërkesat e tyre aktuale “joreale”.

INVESTITORËT E LINDJES së Mesme

Rivalët e United, Manchester City mbështeten nga Abu Dhabi United Group, ndërsa Fondi i Investimeve Publike të Arabisë Saudite ka përfunduar blerjen e tij të diskutueshme prej 300 milion £ të Newcastle United në 2021.

Paris Saint-Germain është në pronësi të Katar Sports Investments dhe ata kanë lëshuar thashetheme se investitorët nga një tjetër Vendi i Gjirit mund të kërkojë të blejë United, me një raport në Arabian Business që thotë se investitorët nga Dubai mund të jenë të interesuar.

ELON MUSK

Musk, njeriu më i pasur në botë, rriti shpresat e tifozëve në gusht duke postuar në Twitter për blerjen e klubit. Megjithatë, ai sqaroi pak më vonë se e gjitha ishte pjesë e “një shakaje të gjatë”.

Disa nga tifozët e klubit i kanë kërkuar më parë Musk-ut në Twitter që të konsiderojë blerjen e klubit, duke protestuar ndaj asaj që ata e shohin si nën-investim nga Glazers.

APPLE

The Daily Star raportoi sot se gjiganti i teknologjisë Apple – i cili nuk ka përvojë në zotërimin e një klubi futbolli sa United – është i interesuar të blejë klubin në një lëvizje që do ta bënte atë klubin më të pasur në botë.

Themeluesi i ZARA-s AMANTHIO ORTEGA

The Manchester Evening News raportoi se biznesmeni spanjoll Amanthio Ortega, i cili themeloi zinxhirin e modës Zara, me vlerë 61.3 miliardë dollarë sipas Forbes, u kishte treguar drejtuesve të lartë interesin e tij për United.