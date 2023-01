Dosja e plotë e zyrtarit të lartë të FBI të arrestuar: Takimet me Ramën në Tiranë dhe darka Uashington. Me një makinë të parkuar në Nju Jork…

Charles McGonigal u bë një nga zyrtarët më të lartë të FBI-së që u vendos nën akuzë në të gjithë historinë e agjencisë së famshme të hënën në darkë pasi hetuesit zbuluan se ka përfituar shuma të mëdha parash nga një oligark rus dhe nga një shqiptar.









Ai ka përfituar udhëtime me shpenzime të mbuluara në Tiranë, Kosovë dhe Bosnjë, shpenzime që duket se janë mbuluar nga një shqiptar, ndërsa takimet me Ramën duket se janë organizuar nga një shqiptar tjetër, i cili përshkruhet si “këshilltar joformal” i Ramës.

DOSJA

Personi A ishte një shtetas i Shteteve të Bashkuara të natyralizuar, i lindur në Shqipëri dhe banues në Nju Xhersi. Personi A kishte qenë punonjës i një agjencie të inteligjencës shqiptare disa dekada më parë.

Kompania A ishte një organizatë biznesi në Delaëare e regjistruar nga Personi A në janar 2018.

Personi B ishte një shtetas shqiptar i punësuar nga një konglomerat energjetik kinez. Personi B vepronte si këshilltar jozyrtar i Kryeministrit të Shqipërisë, duke mbajtur një llogari zyrtare e-maili dhe pasaportë të qeverisë shqiptare dhe ishte një ish-zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare. Personi A dhe personi B ishin miq dhe bashkëpunëtorë biznesi me njëri-tjetrin.

Duke filluar jo më vonë se gushti 2017, dhe duke vazhduar më pas deri të paktën më 6 maj 2019, në Distriktin e Kolumbisë dhe gjetkë, në një çështje brenda juridiksionit të Degës Ekzekutive të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara, i pandehuri Charles McGonigal bëri me vetëdije dhe falsifikonte, fshehte dhe mbulonte me dashje faktet materiale me mashtrim, domethënë, McGonigal fshehu vazhdimisht aspekte të marrëdhënies së tij me Personin A që ai kishte për detyrë të zbulonte që krijoi një konflikt aktual dhe të dukshëm interesi midis detyrave të tij zyrtare në FBI, dhe interesat e tij private duke përfshirë atë që McGonigal pranoi më shumë se 225,000 dollarë nga Personi A; udhëtoi me Personin A në Evropë; dhe vendosi marrëdhënie të vazhdueshme me shtetas të huaj të prezantuar me të nga personi A dhe bashkëpunëtorët e personit A.

Qëllimi i Skemës

Qëllimi i skemës ishte që i pandehuri McGonigal të fshihte nga FBI-ja dhe nga publiku, informacione materiale, që është, natyra e marrëdhënies së tij me Personin A, për të përfshirë marrjen e të paktën 225,000 dollarëve nga personi A, udhëtimi me personin A në Evropë dhe marrëdhëniet e vazhdueshme me shtetas të huaj të prezantuara me të nga personi A dhe bashkëpunëtorët e personit A, të cilat i pandehuri McGonigal duhej të raportonte dhe të cilat krijuan një konflikt aktual dhe të dukshëm interesi midis detyrave zyrtare të të pandehurit McGonigal dhe interesave të tij private financiare.

Midis shtatorit 2017 dhe qershorit 2018, i pandehuri McGonigal dorëzoi dhe bëri që të dorëzoheshin formularët FD-772 dhe FD-772b që falsifikonin, fshihnin dhe mbulonin marrëdhënien dhe udhëtimin e tij me Personin A. Pra, në të njëjtën kohë me periudhën kohore kur ishin paratë. i pandehuri McGonigal udhëtoi me Personin A në Shqipëri dhe vende të tjera të Evropës në disa raste dhe raportoi në mënyrë të rreme natyrën dhe qëllimin e udhëtimit në FBI në formularët FD-772 dhe FD-772b, duke përfshirë: dështimin për të identifikon Personin A si shoqërues udhëtimi, duke dështuar në identifikimin e vendeve të vizituara, duke karakterizuar në mënyrë të rreme qëllimin e udhëtimit dhe duke raportuar në mënyrë të rreme se nuk do të kishte kontakte të huaja të raportueshme gjatë udhëtimit, pavarësisht se i pandehuri McGonigal kishte ndërmend të takohej dhe takohej me shtetas të huaj, duke përfshirë ndër të tjera Personin B, me të cilin i pandehuri McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme.

Mes të paktën gushtit 2017 dhe shtatorit 2018, i pandehuri McGonigal gjithashtu nuk arriti të zbulonte kontaktet e vazhdueshme me shtetas të huaj duke përdorur formularin FD-981 siç kërkohet.

i pandehuri McGonigal u angazhua në një marrëdhënie financiare private me Personin A që në fakt ose në dukje binte ndesh me detyrat e tij zyrtare të FBI-së. Për shembull, ndër të tjera, i pandehuri McGonigal bëri që FBI-NY të hapte një hetim penal të një shtetasi amerikan, në të cilin Personi A do të shërbente si një burim njerëzor konfidencial, dhe i pandehuri McGonigal u përpoq të organizonte një takim midis personave C dhe D.

Ekzekutimi i skemës

Në vazhdim të skemës për të fshehur natyrën e marrëdhënies së tij me Personin A që i pandehuri McGonigal kishte për detyrë të zbulonte dhe të përmbushte qëllimin e saj, i pandehuri McGonigal kreu dhe shkaktoi kryerjen e veprimeve të mëposhtme, ndër të tjera:

Jo më vonë se gushti 2017, i pandehuri McGonigal u takua me Personin A dhe pyeti nëse Personi A mund t’i siguronte para atij.

Më 5 shtator 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular FD-772 në FBI për udhëtimin e ardhshëm “jozyrtar” në Shqipëri. Paraqitja në mënyrë të gabuar nuk arriti: (a) të identifikonte se Personi A do të ishte një shoqërues udhëtimi, (b) të deklaronte se akomodimi do të sigurohej pa pagesë dhe kush do të paguante për të, (c) të deklaronte se i pandehuri McGonigal do të ishte duke udhëtuar në Kosovë përveç Shqipërisë, dhe (d) të identifikojë çdo kontakt të huaj të pritshëm të raportueshëm, duke përfshirë Personin B, ose ndonjë shtetas tjetër të huaj me të cilin i pandehuri McGonigal kishte një marrëdhënie të vazhdueshme.

Më 7 shtator 2017, i pandehuri McGonigal u takua me Personin A dhe diskutoi se Personi A po punonte për paratë dhe se Personi A mund t’ia siguronte McGonigalit pak nga pak.

Më datë 7 shtator 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me avion me personin A nga Shtetet e Bashkuara për në Shqipëri, ku gjatë disa ditëve në vijim janë takuar me personin B dhe shtetas të tjerë të huaj. As McGonigal dhe as FBI nuk kanë paguar për strehimin e McGonigal gjatë kohës që ishte në Shqipëri.

Më 9 shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal është takuar me personin B dhe kryeministrin e Shqipërisë. Me kërkesë të personit A, i pandehuri McGonigal i kërkoi Kryeministrit të Shqipërisë që të ishte i kujdesshëm për dhënien e licencave për shpimin e vendburimeve të naftës në Shqipëri për kompanitë ruse të frontit. Personi A dhe personi B kishin të dy interes financiar në vendimet e Qeverisë së Shqipërisë për dhënien e licencave të shpimit të fushës së naftës. i pandehuri McGonigal i ka ofruar Kryeministrit të Shqipërisë pajisje të FBI-së në prani të personit B.

Në shtator 2017, në Shqipëri, i pandehuri McGonigal u prezantua nga Personi A me një biznesmen dhe politikan shqiptar, i cili i tha të pandehurit McGonigal se donte që dikush të hetonte një komplot të dyshuar për të vrarë biznesmenin dhe politikanin shqiptar.

Më 10 shtator 2017, i pandehuri McGonigal udhëtoi me makinë nga Shqipëria për në Kosovë, së bashku me personin A dhe të tjerë, ku i pandehuri McGonigal u takua me dhe i dha mjetet e FBI-së për një politikan kosovar. Menjëherë pas këtij udhëtimi në Kosovë, i pandehuri McGonigal dhe personi A, duke udhëtuar së bashku, janë kthyer në Shtetet e Bashkuara.

Pas udhëtimit të tij në Shqipëri në shtator, i pandehuri McGonigal mbajti një marrëdhënie të vazhdueshme me Kryeministrin e Shqipërisë.

Më 5 tetor 2017, jashtë një restoranti, në një makinë të parkuar në qytetin e Nju Jorkut, i pandehuri McGonigal mori afërsisht 80,000 dollarë nga Personi A. Në vjeshtën e vitit 2017, në rezidencën e Personit A në Nju Xhersi, i pandehuri McGonigal mori edhe dy herë të tjera para të gatshme nga Personi A, në shumën rreth 80,000 dhe 65,000 dollarë. i pandehuri McGonigal i kishte treguar personit A se paratë do të ktheheshin.

Më 16 tetor 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një FD-772b në lidhje me udhëtimin e tij në shtator në Shqipëri dhe Kosovë. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk zbuloi se i pandehuri McGonigal ishte takuar me Kryeministrin e Shqipërisë në Shqipëri dhe me një politikan kosovar në Kosovë dhe mohoi në mënyrë të rreme që i pandehuri McGonigal t’i kishte zbuluar punësimin e tij një shtetasi të huaj jashtë biznesit zyrtar të FBI-së.

Më 15 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dorëzoi një FD-772 për udhëtimin e ardhshëm “zyrtar” në Austri. Paraqitja në mënyrë të gabuar nuk arriti: (a) të identifikonte që Personi A do të ishte shoqërues udhëtimi, (b) të identifikonte se çdo akomodim ose akomodim do të sigurohej pa pagesë ose kush do të paguante për to, (c) deklaronte se i pandehuri McGonigal do të të udhëtojë në Shqipëri përveç Austrisë dhe (d) të identifikojë çdo kontakt të jashtëm të parashikuar të raportueshëm.

Më 17 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal udhëtoi me avion për në Austri.

Më 18 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal dhe një prokuror i Departamentit të Drejtësisë intervistuan të njëjtin biznesmen shqiptar dhe politikani i pandehur McGonigal që kishte takuar gjatë udhëtimit të tij në shtator 2017. Personi A mori pjesë në intervistë si përkthyes. Asnjë dokument që autorizonte ose financonte shërbimet e interpretimit nuk iu dorëzua FBI-së nga i pandehuri McGonigal. FBI nuk ka të dhëna zyrtare të intervistës.

Më 18 nëntor 2017, pas intervistimit, i pandehuri McGonigal dhe personi A kanë udhëtuar me avion nga Austria në Shqipëri, ku janë takuar sërish me të njëjtin biznesmen dhe politikan shqiptar, këtë herë pa pjesëmarrjen e prokurorit të Departamentit të Drejtësisë. Biznesmeni dhe politikani shqiptar diskutuan mundësitë e biznesit me – të pandehurin McGonigal dhe Personin A.

Më 19 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal u takua me personin B në Shqipëri për darkë dhe pije.

Më 20 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal u takua me Kryeministrin e Shqipëria në Shqipëri.

Më 21 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal ka udhëtuar me avion nga Shqipëria për në Austri, dhe më pas u kthye në Shtetet e Bashkuara. As McGonigal, as FBI, nuk paguan strehimin e McGonigal-it ndërsa ai ishte në Shqipëri.

| Më 25 nëntor 2017, i pandehuri McGonigal informoi Departamentin e Drejtësisë, prokurori i përmendur më lart, për një hetim të ri të mundshëm penal që përfshin një shtetas amerikan i cili ishte regjistruar për të kryer punë lobimi në Shtetet e Bashkuara në emër të një partie politike shqiptare e ndryshme nga ajo në të cilën ishte anëtar kryeministri. Një ditë më parë, ai mori informacion nga Personi B në lidhje me qytetarin lobist amerikan.

Në dhjetor 2017, McGonigal darkoi në Uashington, D.C. me personin A dhe Zyrtarë të qeverisë shqiptare dhe darkuan në Neë York City me Personin A dhe Kryeministrin e Shqipërisë.

Më 4 janar 2018, i pandehuri McGonigal mori informacion në lidhje me qytetarin amerikan që ishte lobisit dhe e kishte origjinën nga Personi A, dhe ai ia përcolli informacionin një agjenti tjetër special të FBI NY të nesërmen.

Më 22 janar 2018, i pandehuri McGonigal paraqiti një formular FD-772b në lidhje me Udhëtimin e nëntorit në Austri i përmendur më sipër. Parashtresa në mënyrë të gabuar nuk e zbuloi që i pandehuri McGonigal kishte udhëtuar si në Shqipëri ashtu edhe në Austri, ose që ishte takuar me të dy, Personin B ose Kryeministrin e Shqipërisë.

Nga 21 shkurt 2018, deri më 24 shkurt 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me personin A në Shqipëri, por ai nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur Format FD-772 ose FD-772b.

Më 26 shkurt 2018, FBI-NY hapi zyrtarisht një hetim penal u përqendrua në lobistin qytetar amerikan me kërkesën e të pandehurit McGonigal dhe me udhëzimin e tij. Personi A u identifikua më vonë nga FBI-NY si një burim njerëzor konfidencial që e mbështet hetimin dhe Personi A i dha informacion FBI-NY gjatë hetimit. Personi B më vonë ndihmoi në lehtësimin e një takimi midis FBI-NY dhe dëshmitarëve të vendosur në Evropë duke paguar shpenzimet e udhëtimit të dëshmitarit.

| Më 4 mars 2018, i pandehuri McGonigal darkoi në Uashington, DC, me, midis të tjerëve, Personin A, Kryeministrin e Shqipërisë dhe një ish-agjent special i FBI-së që punonte në një firmë ndërkombëtare shërbimesh profesionale.

Nga 26 prilli 2018, deri më 2 maj 2018, i pandehuri McGonigal udhëtoi me Personin A në Evropë, përfshirë Shqipërinë, por nuk e raportoi udhëtimin në FBI siç kërkohej duke përdorur format FD-772 ose FD-772b.

47, Më 10 qershor 2018, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular OGE-278 që gabimisht nuk arriti të përfshijë ndonjë informacion në lidhje me rreth 225,000 dollarë që ai kishte marrë nga personi A.

Më 6 maj 2019, rreth nëntë muaj pas daljes në pension nga FBI, i pandehuri McGonigal dorëzoi një formular OGE-278 që në mënyrë të gabuar nuk përfshinte ndonjë informacion rreth tij përafërsisht 225,000 dollarë që ai kishte marrë nga Personi A ose si aktiv ose detyrim.