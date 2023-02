Gazetarja zbulon detaje nga dëshmia e pastrueses Rozeta Dobi: Paratë i gjeta në krevatin e Alda Klosit, mbuluar me batanije

Gazetarja Klodiana Lala ka zbuluar detaje nga dëshmia e pastrueses Rozeta Dobi për Panorama TV.









Ajo tregoi se pastruesja ka dëshmuar se Alda Klosi ka pasur disa shtëpi dhe ka punuar me të prej vitit 2018. Në dëshminë e saj 49-vjeçarja ka rrëfyer se në një rast gjeti në krevatin e ish-zyrtares së Kryeministrisë shuma të konsiderueshme parash në krevat të mbuluara me batanije dhe i sistemoi në një sirtar.

Pastruesja, tregon Klodiana Lala, ka dëshmuar se inskenoi vjedhjen e parave në mënyrë që Alda Klosi t’ia hidhte fajin ish bashkëshortit për shkak se kishin probleme mes tyre.

Klodiana Lala: Policia ndoqi një rrugë tjetër, mori telefonin e pastrueses dhe kontaktoi të gjithë pronarët e banesave ku ajo kishte punuar. Asnjëri prej tyre nuk pranoi para. Ajo dha shpjegime mbi partaë. Ndërkohë që Rozeta Dobi pyetej, Alda Klosi ndodhej e shoqëruar duke u marrë në pyetje në një ambient të veçuar. Rozeta Dobi deklaroi se ka punuar në disa banesa të Klosit që nga viti 2018.

Kam konstatuar në krevatin e saj shuma të konsiderueshme parash mbuluar në batanije, i sistemova në sirtar dhe i tregova se ku i kishte.

Bëhet fjalë për një banesë ky Kosi jetonte me vajzën dhe ish bashkëshortin. Deklaron se ka ndërruar disa herë shtëpi, e fundit tek rruga e Kosovarëve. Në dhjetor kur familja ishte ndarë, Klosi më kërkoi që ti merrja e ti ruaja. Mora kasafortën bashkë me djalin, disa i sistemova tek tubi aspirimit dhe disa i lashë ti rregulloja më vonë. Ngjarja e 16 dhjetorit e inskenova që ajo të fajësonte bashkëshortin. Pas këtij deklarimi i janë komunikuar akuzat, ka kërkuar që të kujdeseshin për vajzën e mitur dhe të njoftoheshin familjarët e avokati.

Nuk ka përmendur emër zyrtari që është i përfshirë. Kush janë personat që i jepnin para Alda Klosit? Hetimi do vijojë me tej. Kjo nuk do të thotë që të nesërmen, gjatë ballafaqimit me Klosin mund të mos nxjerrë emra.

Flet për gjithë ngjarjen, ka folur për disa banesa që Klosi nuk i ka deklaruar në formularin e pasurisë.

Janë disa detaje që do duhet të konfirmohen. Është në dorën e saj nëse do të pranojë të bashkëpunojë.

Ka qenë njeri i rëndësishëm, njeri i besueshëm i Arben Ahmetaj. Mund të ketë para të tjera kesh. Ky konflikti mes çiftit nga nxori që na banesat e zyrtarëve kanë para dhe bashkëpunojnë edhe me pastrueset për t’i ruajtur.