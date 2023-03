Kishte dallime të thella me bashkëshortin/ “E mori fëmijën dhe u zhdukën” thotë një i afërm i familjes – Çfarë po shqyrtojnë autoritetet

Në thriller po kthehet rasti i zhdukjes së nënës 26-vjeçare dhe fëmijës së saj 3-vjeçar, të cilët u larguan nga zona e Halkidikisë mbrëmjen e së martës dhe që prej asaj kohe ishin të zhdukur.









Sipas informacioneve, një nga mundësitë që po shqyrton shumë seriozisht policia që po heton rastin e zhdukjes është që nëna 26-vjeçare është larguar nga Halkidiki me një familjar të ngushtë, duke marrë me vete vajzën e saj 3-vjeçare, për shkak të dallimeve personale me partnerin e saj. Vihet re se e reja është me origjinë franceze, por me nënshtetësi greke, ndërkohë që hetimet vijojnë në të gjitha drejtimet dhe janë vënë në dijeni shërbime të ndryshme të Policisë Helenike, pa asnjë provë apo indicie për aktivitet kriminal.

Sipas të njëjtave informacione, prokuroria është vënë në dijeni për të shqyrtuar nëse ka bazë për ngritjen e dosjes me akuzën e rrëmbimit të të miturit, pasi ky skenar po shqyrtohet seriozisht nga autoritetet.

Zhdukja e nënës dhe fëmijës u denoncua mbrëmjen e së mërkurës në policinë e Sithonia Halkidiki nga babai i trevjeçares dhe partnerja e 26-vjeçares. Sipas 32-vjeçarit, nëna është larguar nga shtëpia në zonën e Nikitit një natë më parë bashkë me fëmijën, pa e lajmëruar dhe që atëherë ata kanë humbur.

Siç raporton protothema.gr, Martini, i cili punon në shtëpinë e familjes në zonën e Nikitit, çifti së fundmi është përballur me probleme personale. Ai u takua me 26-vjeçaren me fëmijën dhe babain e saj – të cilët kishin ardhur me rrugë nga Franca – të premten e kaluar në oborrin e shtëpisë së tyre.

Sipas një familjari të ngushtë të familjes së babait të tre vjeçarit, çifti së fundmi kanë qenë së bashku në Francë, pa vajzën e tyre dhe mes tyre ka pasur një debat. 32-vjeçari u kthye me makinë në Greqi, ndërsa gruaja qëndroi në shtëpi me familjen e saj në Francë për rreth 20 ditë.

Sipas të afërmve të afërt të 32-vjeçares, para se ajo të zhdukej, gruaja ka mbledhur të gjitha gjërat e saj dhe të vajzës nga shtëpia e tyre në Halkidiki, ndërsa 32-vjeçarja e ka vënë re mungesën e tyre mbrëmjen e së martës dhe nuk ka mundur të komunikojë. që me të. Të nesërmen, ai pa rroba, sende personale dhe disa para që mungonin nga shtëpia dhe më pas i denoncoi ato në polici.

Nga raportimet mësohet se 32-vjeçari i ka dhënë policisë numrin e regjistrimit të makinës me targa franceze të babait të gruas, si dhe foton e mjetit.

Bëhet e ditur se çifti nuk është i martuar, megjithatë ata jetonin së bashku në të njëjtën shtëpi, ndërsa 32-vjeçari nga Selaniku ka njohur vajzën e tij 3-vjeçare.