Kapet afro 3 ton kokainë jashtëzakonisht e pastër në kontenierët me banane në Itali, vlera e frikshme në treg (Intenerari)

Një sasi rekord kokaine është sekuestruar në portin e Gioia Tauro, në rajonin e Kalabrisë në Itali.









Bëhet fjalë për një sasi prej 2 ton e 734 kilogramë kokainë të pastër në dy kontejnerë që vinin nga Guayaquil, Ekuadori, me destinacion Armeninë, nëpërmjet portit të Batumit, Gjeorgji. Ajo ishte e vendosur në kontejnerë, e vendosur në frigorifer dhe mbi 12 metra e gjatë dhe e fshehur në një ngarkesë me fruta të përbërë nga 78 ton banane.

Operacioni që çoi në sekuestrimin e afro tre tonëve kokainë, me qëllim luftimin e trafikut ndërkombëtar të drogës, u krye me koordinimin dhe drejtimin e Drejtorisë Antimafia të Rajonit të Calabrisë. Kokaina u identifikua pas operacioneve të gjata dhe komplekse të kërkimit, me ndihmën e skanerëve të sofistikuar të furnizuar nga Dogana dhe nga njësitë e qenve të Guardia di Finanza, me qenin e antidrogës Joel.

“Lënda narkotike e sekuestruar, e cilësisë jashtëzakonisht të pastër dhe në gjendje perfekte, do t’i kishte sjellë trafikantëve të ardhura mbi 800 milionë euro”. “Gjithashtu duke marrë parasysh sasinë e madhe të drogës – thuhet në një njoftim për shtyp – për operacionet e transportit dhe asgjësimit të mëpasshëm janë punësuar mbi 30 ushtarë të specializuar të Policisë së Financës. Në ditët para operacionit, aktivitetet komplekse dhe të artikuluara të analizës së rrezikut dhe Gjetjet faktike mbi mijëra kontejnerë nga Amerika e Jugut i kishin lejuar policisë financiare dhe doganierëve të identifikonin ngarkesa shtesë kokaine për një total prej 600 kilogramësh”.

Droga, në këto raste, ishte fshehur në gjashtë kontejnerë në mënyra gjithmonë të ndryshme: mes mallrave, në funde false ose përsëri në zgavrat e jashtme të kutive. Të gjithë kontejnerët transportuan fruta ekzotike nga Ekuadori dhe, përmes Gioia Tauro, duhet të kishin arritur në porte të ndryshme, si në Itali ashtu edhe jashtë saj, veçanërisht në Kroaci, Greqi dhe Gjeorgji përsëri. Metodat e fshehjes së drogës shpesh rezultojnë të jenë të ndryshme dhe gjithnjë në zhvillim, duke i detyruar hetuesit të perfeksionojnë herë pas here metodologjitë e operimit”.