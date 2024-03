Julia i thotë se do të fle me të, Egla: Mos guxo sepse unë lëshoj shumë gazra dhe…

Egla i ka treguar Julias sot se është zhvendosur nga vendi ku flinte me parë dhe tani ka më shumë hapësirë për veten.









Julia i ka thënë se i pëlqen shumë vendi dhe nëse ajo do ndjehet ndonjëherë keq do shkoj të shtrihet bashkë me të.

Egla i ka thënë që te mos guxoj ta bëj pasi ajo lëshon shumë gazra.

Biseda:

Egla: O Julia shiko kam marrë një dhomë dhe kuzhinë, jam larguar edhe nga Ledjona që nuk ja duroj dot energjinë negative.

Julia: Me pëlqen nëse një natë ndihem vetëm do te vij te shtrihem me ty

Egla: Mos guxo

Julia: Ja do e shohësh

Egla: Jo jo se unë lëshoj shumë gazra

Julia: Ska gjë

Egla: Pra ti do thithje p*rdhën time vetëm për te me krijuar një pakënaqësi

Egla: Kush vjen pa ftuar e gjen pa shtruar thonë