“Na keni çarë…”-Shpërthen Sara Gjordeni: Nuk quhesh k*rvë me 4 lidhje. Jeni paguar 100€ që të flisni keq për mua turp! Ja çfarë thotë ish-Missi për babain e saj

Duket se Sara Gjordeni nuk po gjen paqe. Komentet dhe termat e përdorur në rrjet janë ato që po e shqetësojnë ish-Missin.









Së fundmi Sara me anë të disa statuseve në “Instagram” ka shpërthyer ndaj komenteve negative duke shkruar që nuk duron dot më termat e përdorur për të dhe se shumë persona janë paguar për të folur keq për të.

Sara gjithashtu ka përmendur babain e saj duke thënë se ai flet me atë gjuhë të shëmtuar pasi nuk ka jetuar kurrë më të.

Modelja e ka vazhduar më tej postimin e saj duke sqaruar që marrëdhëniet e Bardhit me menaxherin e tij nuk i ka prishur Sara dhe se tani e tutje për kë do që do të përbaltë emrin e saj do të ketë përgjegjësi ligjore.

Statuset e Sara Gjordenit: