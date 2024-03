Elsa Lila flet për vrasjen e të ëmës: Isha e mitur, numëroja ditët për…

Këngëtarja Elsa Lila, pasditen e sotme në Ferma Vip, gjatë një bisede me Albano Bogdon, ka folur për fëmijërinë e saj ku ceku dhe vrasjen e të ëmës.









Ajo tha se atë kohë ishte 15 vjeç dhe se numëronte ditët që të mbushte 18 në mënyrë që të hapte procesin gjyqësor.

“Të jetojë njeriu për të mbushur 18 vjeç. Unë isha 15 vjeçe dhe numëroja, ditët, orët, sekondat që të mbushja 18 të hapja procesin. Unë që në moshën 18-vjeçare kam marrë avokat penalist, e di pse? Për mamanë time.”, tregoi ajo. “Të jetojë njeriu për të mbushur 18 vjeç. Unë isha 15 vjeçe dhe numëroja, ditët, orët, sekondat që të mbushja 18 të hapja procesin. Unë që në moshën 18-vjeçare kam marrë avokat penalist, e di pse? Për mamanë time.”, tregoi ajo.

Fëmijëria Elsës u trondit kur ajo humbi nënën e saj, violinisten Eva Vishaj në vitin 1997, viti i trazirave të mëdha. E ëma e Elsa Lilës u qëllua me plumb në kokë. Si autor i dyshuar i kësaj vrasjeje u akuzua Albenc Ago. Eva Vishaj punonte si kameriere në lokalin “Juna”, që ndodhej në cep të parkut Rinia dhe në afërsi të godinës kur dikur ndodhej Ministria e Mbrojtjes.

Eva Vishaj ishte e divorcuar dhe jetonte me fëmijët në një apartament me qira në afërsi të rrugës “Bardhyl”. Familjarët saj mësohet se kishin njohje me pronarët e lokalit duke i mundësuar edhe Evës punësimin në këtë biznes.

Ndërsa motivi i vrasjes së saj nuk u zbulua asnjëherë plotësisht. Kjo vrasje shënjoi edhe vetë jetën e Elsa Lilës e cila pas triumfit në festivalin e RTSH-së, u largua drejt Italisë për të vijuar jetën dhe karrierën drejt Italisë, ku kulmin e saj e arriti me pjesëmarrjen në Sanremo.

Si ndodhi vrasja e nënës së Elsa Lilës

Vrasja e Eva Vishajt, ndodhi më 23 maj 1997, kur ajo u gjet e pajetë, e qëlluar me një plumb në kokë pranë kilometrit të 29-të, në aksin rrugor Tiranë-Elbasan. Nga hetimet mbi këtë ngjarje të cilat u rihapën vite më vonë, konkretisht në vitin 2004, Prokuroria akuzoi Albenc Agon si autor të vrasjes. Ago u gjykua në mungesë dhe më 1 dhjetor të vitit 2005, treshja e gjyqtarëve e kryesuar nga gjyqtari Gjin Gjoni e shpallën fajtor Albenc Agon për akuzën e “vrasjes me dashje” dhe të “mbajtjes pa leje të armëve luftarake dhe të municionit”.

Ai u dënua me 20 vite burg. Gjykata arsyetonte në vendimin e saj se: “Personat që njiheshin me të, po atë ditë e kanë parë viktimën Eva Vishaj në makinë tip ‘Mitsubishi’, ngjyrë qielli, që po udhëtonte në drejtim të Rrugës së Elbasanit pikërisht tek Liceu Artistik, makinë që po drejtohej nga ana e të pandehurit Albenc Ago dhe që midis të dyve rezultonte se kishte marrëdhënie të acaruara, fakt që është vënë re nga ana e këtyre dëshmitarëve”.

Pasi u dha vendimi, Albenc Ago u arrestua në Itali dhe më pas u ekstradua drejt Shqipërisë, ndërsa në maj të vitit 2008, Gjykata e Tiranës pranoi rivendosjen në afat të dosjes. Pas rishqyrtimit të dosjes më 17 dhjetor 2008, Apeli la në fuqi vendimin me 20 vjet burg. Ndërsa rekursi nga ana e Agos nuk u pranua nga Kolegji Penal i Gjykatës së Lartë. Ago më vonë iu drejtua edhe Gjykatës Kushtetuese, e cila në nëntor 2012 e riktheu dosjen për rishqyrtim në Apel.