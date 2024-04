U lidh dhe u dashurua me Meritonin në “BBV”, çfarë mendimi ka vajza e Ilnisa Agollit për partnerin e saj ? Gazetarja tregon çfarë i tha e bija pas daljes nga shtëpia

Moderatorja Ilnisa Agolli u dashura dhe u lidh me Meriton Mjekiqin në “BBV”, histori dashurie kjo që çifti treguan se do ta vazhdojnë romancën e tyre edhe pas daljes së konkurrentit nga shtëpia.









Së fundmi Ilnisa ka qenë e ftuar në emisionin “Natën me Aulonën”, ku ndër të tjera ka folur për marrëdhënien e saj me moderatorin.

Ilnisa tha se vajza e saj, Anais e do shumë Meritonin, duke treguar ajo është shumë e lumtur për mamin e saj.

“Unë jam shumë me fat që Anaisi është një fëmijë ka që lirë dhe kaq tolerant që ka ngjyra. Gjëja e fundit që mua do të shkojë në mend është që Anaisi të më pyesin për mënyrën sesi jetohet, gjë që se ka bërë kurrë. Jam shumë e lumtur që Zoti ma dha mua këtë fëmijë. Ka një aftësi që ky fëmija im që mua më bën shumë të lumtur dhe jam falenderuese sa herë që i shoh. Kur dola ditën e parë fjeta vetëm sepse nuk mund ta zgjoja se ishte te mami, vjen të nesërmen dhe më bën një surprizë që vdiqa fare me lotët dhe i bini. Kur shkuam të fleë më tha “shiko unë po kthej kurrizin dhe nëse të merr malli për Mertionin mund të më përqafosh’. Unë u preva, mbeta dhe bota nuk mu rrotullua për një moment. E do Meritonin”- tha Ilnisa.