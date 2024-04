VIDEO/ Françeska i habit të gjithë me fjalët për Eglën: Ta hënksha p***** unë ty

Françeksa Murati është një nga konkurrentet më të përfolura këtë edicion në ‘Big Brother VIP’, ku me debatet e saj me konkurrentët e tjerë, kanë marrë vëmendjen e publikut.









Ish-missi i ka habitur të gjithë mbrëmjen e djeshme me deklaratën për Eglën.

Teksa po darkonin me banorët e tjerë, Françeska është nga ngatërruar me fjalët dhe iu është drejtuar aktores me fjalët “Ta hënksha p***** unë ty”. Më pas është munduar që të sqarojë fjalët, ku tha se e kishte për ‘prillin’.

Kjo deklaratë ka shkaktuar të qeshura tek banorët e tjerë.