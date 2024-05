Zbardhet dinamika e ngjarjes tragjike në Shkodër, nga lokali në drejtim të “Kishës së Zojës”, ja çfarë siguruan pamjet filmike të lokalit

Policia e Shkodrës ka zbardhur dinamikën e ngjarjes tragjike, ku pamjet filmike të një lokali në rrugën ‘Iliria’, pranë lumit Buna, tregojnë se viktimat kanë pirë kafe për dy orë me kunatën e Erdgys Arrazi, e më pas kanë ecur në trotuarin e kësaj ure , në drejtim të “Kishës së Zojës”.









Çfarë ndodhi në 2 maj?

Alma Arrazi, së bashku me tre fëmijët e saj, u ulën në një lokal, në rrugën ‘Iliria’, që gjendet pranë urës së Bunës.

Aty u takuan me V.P., kunatën e Erdgys Arrazi, për rreth 2 orë. Dalja nga lokali ka qenë në orën 20:10, duke nënkuptuar se janë takuar rreth orës 6 të pasdites.

Në momentin që kanë dalë jashtë këtij lokali, Alma Arrazi i ka thënë V.P., se do vinte vëllai i saj t’i merrte me taksi, atë e fëmijët, për të qëndruar në shtëpinë e tij, që të qetësohej.

Kunata e Erdgys Arrazi është drejtuar nga ana lindore, ndërkohë nëna së bashku me 3 të vegjlit e saj u drejtuan nga ana perëndimore, duke vazhduar në trotuarin e Urës së Bunës, për t’u drejtuar “Kishës së Zojës”.

Dyshohet se orët e vona të natës, nëna së bashku me fëmijët të jenë hedhur nga kjo urë, për shkak të dhunës së ushtruar nga kryefamiljari, ashtu si dhe nga tradhtia bashkëshortore e këtij të fundit.

Kujtojmë se deri tani janë gjendur trupat e pajetë të dy prej fëmijëve të mitur, teksa kërkimet për nënën dhe djalin 3 vjeç po vijojnë intensivisht.

Tragjedia e lidhur me Erdgys Arrazi, kryefamiljari i cili ndodhet në burg.

Në datë 3 maj, Erdgys Arrazi është paraqitur në ambientet e komisariatit të Shkodrës për të denoncuar largimin e bashkëshortes së bashku me fëmijët e tij.

Menjëherë blutë janë vënë në lëvizje për gjetjen e tyre, pa menduar se ditën e nesërme do gjendej trupi i pajetë i vajzës së tij të madhe në lumin Buna.

Në 4 maj, një peshkatar i zonës gjeti trupin e një vajze të pajetë, anës lumit të Bunës, që përfundoi të ishte trupi i fëmijës 9 vjeç, me inicialet A.A.

Po në këtë datë, policia ka thirrur kryefamiljarin Arrazi, së bashku me të gjithë të afërmit e familjes së tij dhe të bashkëshortes së tij për t’u marrë në pyetje.

Nga deklaratat e dhëna nga motra e Alma Arrazi, në familje ka qenë e pranishme dhuna fizike ashtu si dhe ajo psikologjike, të cilat kanë detyruar largimin e viktimave nga banesa.

Në datë 5 maj, vihet nën pranga Erdgys Arrazi, i akuzuar për veprën penale “Shkaktim i vetëvrasjes”, për bashkëshorten dhe fëmijët e tij.

Ditën e sotme gjendet dhe trupi i vajzës së dytë të kësaj familje, 6 vjeç, me inicialet E.A.

Po vijojnë hetimet e kërkimet për gjetjen e trupit të Alma Arrazit dhe djalit të saj 3 vjeç.

Njoftimi i Prokurorisë së Shkodrës:

Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër ka regjistruar procedimin penal nr. 511/2024, mbi bazën e materialeve procedurale të përcjella nga Komisariati i Policisë Shkodër, referuar për kryerjen e veprës penale “Shkaktimi i vetëvrasjes”, parashikuar nga neni 99 i Kodit Penal, në ngarkim të shtetasit E.A.

Nga të dhënat e akteve të hetimit deri në këtë fazë, ka rezultuar se në datën 03.05.2024, rreth orës 17:30, është paraqitur në Komisariatin e Policisë Shkodër, shtetasi E.A., i cili ka kallëzuar largimin nga banesa të bashkëshortes së tij A.A., bashkë me tre fëmijët e tyre të mitur. Në lidhje me këtë fakt janë marrë deklarimet e personave që kanë dijeni për ngjarjen, nga ku ka rezultuar se në datën 02.05.2024, pasdite, shtetasja A.A. me fëmijët e mitur, ka shkuar për të pirë kafe me kunatën V.P., në lagjen “Iliria” Shkodër. Aty kanë qëndruar për rreth dy orë dhe më pas kanë dalë jashtë, ku shtetasja A.A. i ka thënë shtetases V.P. se do ta merrte prej aty vëllai i saj me taksi, pasi do shkonte një jave tek shtëpia e tij që të qetësohej. Më pas është ndarë nga kunata, ku shtetasja A.A. bashkë me tre fëmijët, ka ecur në trotuarin e rrugës që të çon te “Ura e Bunës” së vjetër, në drejtim të “Kishës së Zojës”, Shkodër.

Janë administruar pamje filmike të marra nga lokali në lagjen “Iliria”, Shkodër, ku dallohet momenti që shtetasja A.A. del me kunatën e saj. Më pas, duket shtetasja A.A. së bashku me 3 fëmijët e saj, duke vazhduar rrugën në drejtim të “Urës së Bunës”, në anën perendimore, ndërsa kunata e saj vazhdon nga ana lindore. Dalja nga lokali është në orën 20:10 të datës 02.05.2024.

Në vijim nga ana e shërbimeve të policisë është bërë shpallja në kërkim policor e shtetasve A.A. e datëlindjes 15.11.1985, E.A. e datëlindjes 20.10.2015, G.A e datëlindjes 17.09.2015 dhe A.A. i datëlindjes 27.03.2021. Rezulton se në datën 04:05.2024 rreth orës 22:00, shërbimet e policisë janë njoftuar se ështe gjetur trupi i pa jetë i një fëmijë të mitur, në anë të lumit Buna në fshatin Darragjat, Njesia Administrative Dajç, identifikuar si shtetasja E.A. e datëlindjes 20.10.2015. Është bërë kqyrja e kufomës së shtetases E.A. në prani të mjekut ligjor, ku nga kqyrja e jashtme nuk janë kosntatuar shenja dhune. Është vendosur kryerja e ekspertimit mjeko-ligjor për shtetasen E.A., me qëllim përcaktimin e dëmtimeve që konstatohen në trupin e viktimës dhe përcaktimin e shkakut të vdekjes.

Nga ana e policisë gjyqësore është ushtruar kontroll banese shtetasit E.A., ku nuk janë konstatuar sende të paligjshme.

Deri në këtë faze janë krijuar dyshime të arsyeshme bazuar në prova se shtetasi E.A., si rrjedhojë e dhunës psikologjike të vazhdueshme ndaj bashkëshortes së tij, shfaqur në formën e ofendimeve të vazhdueshme dhe tradhtisë bashkëshortore, duke prekur rëndë dinjitetin e saj, ka shkaktuar vetëvrasjen e shtetases A.A., e cila në gjendje të rënduar psikologjike dyshohet të jetë hedhur në lum bashkë me tre fëmijët e mitur.

Në këto kushte është kryer ndalimi i shtetasit E.A., si i dyshuar per kryerjen e veprës penale “Shkaktimi i vetëvrasjes” parashikuar nga neni 99 i Kodit Penal.

Vijojnë hetimet me qëllim këqyrjen e të gjitha pamjeve filmike të kamerave përreth vendit të ngjarjes me qëllim zbulimin e itenerarit të shtetases A.A. dhe fëmijëve të mitur, vijon pyetja e personave që kanë dijeni për ngjarjen dhe kryerja e hetimeve të tjera me qëllim për të grumbulluar të dhëna të nevojshme lidhur me zbardhjen e plotë të rrethanave të faktit penal dhe për individualizimin