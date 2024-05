EMRAT/ Trafikonin armë nga Kosova në Tiranë, goditet grupi kriminal. Arrestohen 4 të rinj

Një grup kriminal që trafikonte armë nga Kosova në Tiranë është goditur nga policia e Tiranës, ku janë vënë në pranga 4 të rinj nga Kosova.









Në pranga u vunë Blerim Krasniqi, Benjami Shala, Edonis Thaçi dhe Muhamed Krasniqi

Sipas policisë dyshohet se njëri prej të arrestuarve kishte vendosur në autobusin me drejtues shtetasin Edonis Thaçi, një çantë brenda së cilës u gjetën 10 armë zjarri pistoleta, 10 krehra dhe sasi municioni luftarak.

Më pas, shtetasi Blerim Krasniqi, në bashkëpunim me shtetasin Muhamed Krasniqin, kanë ndjekur me automjetin e tyre, autobusin, gjatë gjithë itnerarit.

Ndërsa policia e kryeqytetit ka publikuar edhe pamjet kur civilët nxjerrin nga makina autorët dhe i shtrijnë në tokë.

Njoftimi:

Seksioni për Hetimin e Trafiqeve të Paligjshme, në bashkëpunim me Seksionin për Operacionet Speciale në DVP Tiranë, në kuadër të një procedimi penal të ndjekur me metoda speciale të hetimit, në drejtimin e Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, si dhe në zbatim të masave të planit operacional “Sundimi i ligjit”, finalizoi operacionin e koduar “Transportuesi 2”.

Gjatë operacionit, në vendparkimin e një terminali autobusëzh, në Lundër, u kapën dhe arrestuan në flagrancë shtetasit: B. K., 28 vjeç, B. Sh., 20 vjeç, E. Th., 25 vjeç, dhe M. K., 20 vjeç, të gjithë banues në Kosovë.

Shtetasi B. K. dyshohet se ka vënë në autobusin me drejtues shtetasin E. Th., një çantë brenda së cilës u gjetën 10 armë zjarri pistoleta, 10 krehra dhe sasi municioni luftarak. Më pas, shtetasi B. K., në bashkëpunim me shtetasin M. K., kanë ndjekur me automjetin e tyre, autobusin, gjatë gjithë itnerarit.

Nga verifikimet e kryera ka rezultuar se armët e zjarrit ishin trafikuar në Tiranë, me qëllim shitjen në vlerat 1500-3000 euro. Po nga verifikimet e kryera dyshohet se pronari i linjës së autobusëve, shtetasi E. Th., së bashku me shtetas të tjerë, ka trafikuar armë zjarri drejt Shqipërisë, në disa raste.

Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 10 armë zjarri pistoleta, me krehra dhe municion luftarak, 1 automjet dhe 5 celularë.

Materialet i kaluan Prokurorisë.