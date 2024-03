Nga perimet tek arrat, ja ushqimet që duhet të konsumoni nëse keni nivel të ulët hemoglobine

Hemoglobina përmban hekur, i cili ndihmon në nxjerrjen e oksigjenit nga ajri dhe transportimin e tij në organet e tjera të trupit tonë. Nëse sasia e hemoglobinës në gjak është e ulët, atëherë mund të çojë në anemi, e cila çon në humbjen e qelizave të kuqe të gjakut.









Ushqimet e pasura me hekur

Shtimi i ushqimeve të pasura me hekur si perimet jeshile, buka, arrat dhe mishi në dietën tuaj të përditshme do të ndihmojë në rritjen e niveleve të hemoglobinës në trupin tuaj.

Është e rëndësishme të keni një dietë të ekuilibruar në jetën tuaj në mënyrë që të mos përballeni me asnjë lloj mangësie në trupin tuaj.

Ai gjithashtu e bën sistemin tuaj të imunitetit më të fortë, përmirëson proceset tuaja gastrointestinale dhe zhvillon aftësitë tuaja të përqendrimit. Gjithashtu këshillohet përdorimi i tiganëve me fund të rëndë gjatë gatimit, pasi ndihmon në rritjen e sasisë së hekurit në ushqim.

Dietë me vitaminë C

Për të konsumuar plotësisht hekurin e pranishëm në ushqim, trupi ynë ka nevojë për ndihmën e vitaminës C në gjakun tonë.

Për të rritur sasinë e hekurit në trupin tonë, hapi ynë i parë duhet të jetë shtimi i ushqimeve të pasura me vitaminë C në dietën tonë. Disa nga ushqimet me vitaminë C përfshijnë domatet, luleshtrydhet, agrumet dhe specat zile.

Ushqimet me vitaminë B9

Vitamina B9 luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Sasia e RBC duhet të jetë më e lartë në trupin tonë, siç u përmend më herët.

Vetëm atëherë do të rritet edhe niveli i hemoglobinës. Ne duhet të përfshijmë në dietën tonë perime jeshile dhe bishtajore për të arritur këtë qëllim.