“Të ra dinjiteti!”- E lagu me ujë teksa bënte “twerk”, Egla Ceno merr “hak” ndaj Erjolës dhe i hedh në pishinë…

Egla Ceno dhe Erjola Doçi kanë debatuar me njëra-tjetrën, për shkak se kjo e fundit e lagu me ujë aktoren e cila po bënte “twerk” para banorëve.









Ndonëse moderatorja tha se veprimi nuk ishte i qëllimshëm dhe i kërkoi falje, Egla mori hak ndaj duke i hedhur në pishinë cigaret.

“Na plasi gjiza sheshit”, tha aktorja teksa Erjola pasi ajo u fut në pishinë e veshur me rroba banjo për të marrë cigaret.

“Thumbat” dy vajzave vazhduan, ku Egla i tha Erjolës se i ka rënë dinjiteti, teksa ajo ja ktheu duke i thënë “ajo që të mungon ty” ndërsa shtoi se të të ha për mëngjes, helmohem.

Pjesë nga debati:

Erjola: Upss pa dashje! Qyqja (e lag Eglën me ujë teksa po bënte tëerk)

Egla: Mua s’më bëre gjë zemra (i hedh në pishinë cigaret)

Erjola: Kur ulesh në kolltuk me disa njerëz bëhesh pis

Egla: Na plasi gjiza sheshit

Erjola: Gjizë me kile, kush do me ble?

Egla: Upss! Erjola të ra dinjiteti

Erjola: Ai që të mungon ty

Egla: Po, prandaj të ra ty

Erjola: O shpirt të të ha për mëngjes helmohem

Egla: Çfarë do moj se s’të ndihmoj dot

Erjola: Është njollë në biografi të dal në prime me surratin tënd

Egla: Ti je më lart se unë shpirti