TikTok mund të ndalohet në Amerikë, çfarë thuhet në paketën e politikës së jashtme të miratuar nga SHBA

TikTok mund të ndalohet në SHBA nëse pronari kinez i aplikacionit të mediave sociale nuk shet aksionet e tij pasi Dhoma e Përfaqësuesve votoi në mbështetje të masës.









Legjislacioni i TikTok u përfshi në një paketë të politikës së jashtme të SHBA-së, ku përfaqësuesit miratuan dërgimin e 60.8 miliardë dollarëve në ndihmë të huaj në Ukrainë , si dhe para për Izraelin dhe Tajvanin.

Paketa tani do të shkojë në Senatin amerikan, ku ka të ngjarë të miratohet të martën. Presidenti Joe Biden ka thënë se do të nënshkruajë legjislacionin e TikTok sapo të arrijë në tryezën e tij.

Nëse projektligji bëhet ligj, pronari i aplikacionit popullor për ndarjen e videove do të ketë nëntë muaj kohë për të gjetur një blerës, me një zgjatje të mundshme tre-mujore ndërsa një shitje është në zhvillim, ose do të përballet me një ndalim.

Një projekt-ligj i mëparshëm i miratuar nga Shtëpia muajin e kaluar do t’i kishte dhënë pronarit ByteDance vetëm gjashtë muaj për të shitur.

Kompania ka të ngjarë të përpiqet të kundërshtojë ligjin në gjykatë, duke argumentuar se do t’u privojë miliona përdoruesve të aplikacionit të drejtat e tyre të Amendamentit të Parë, të cilat mbrojnë lirinë e fjalës.

Sfida të tilla gjyqësore mund të vonojnë ndjeshëm afatin kohor të përcaktuar nga Kongresi ose të bllokojnë hyrjen në fuqi të ligjit.

Shefi ekzekutiv i TikTok u ka bërë thirrje përdoruesve amerikanë që të bëjnë fushatë për të ndaluar projektligjin.

FBI ka paralajmëruar pronarin e TikTok, ByteDance, mund të ndajë të dhënat e përdoruesve, si historia e shfletimit, vendndodhjen dhe identifikuesit biometrikë, me qeverinë autoritare të Kinës.

TikTok ka thënë se nuk e ka bërë kurrë një gjë të tillë dhe nuk do ta bënte këtë nëse do t’i kërkohet.

Në vitin 2022, Biden ndaloi përdorimin e TikTok nga afro katër milionë punonjës të qeverisë federale në pajisjet në pronësi të agjencive të saj, me përjashtime të kufizuara për qëllime kërkimore të zbatimit të ligjit, sigurisë kombëtare dhe sigurisë.

Projektligji i miratuar duke përfshirë legjislacionin e TikTok do të lejojë gjithashtu SHBA-në të konfiskojë asetet e ngrira të bankës qendrore ruse për të ndihmuar në rindërtimin e Ukrainës dhe vendosjen e sanksioneve ndaj Iranit, Rusisë dhe Kinës, si dhe organizatave kriminale që trafikojnë drogën fentanil.