“Mos destabilizoni konceptin e familjes” – Qytetarët protestë në ‘Sheshin Skënderbej; kundër homoseksualitetit dhe ligjit për surrogacinë (FOTOLAJM)

Dhjetëra qytetarë janë mbledhur në Sheshin Skënderbej për të protestuar kundër homoseksualitetit dhe ligjit për nënat surrogate.









Pjesëmarrësit në tubim mbanin pankarta të ndryshme, të mbizotëruara nga ngjyra e kuqe për të përcjellë kundërshtimin e tyre mbi ligjin e surrogacisë dhe homoseksualitetin.

“Mos destabilizoni konceptin ligjor të familjes”, “Stop indoktrinimit të fëmijëve me homoseksualizëm”, “Rama-Veliaj, nuk jeni votuar për të kthyer popullin shqiptar në homoseksual”, “Martesa homoseksuale në bashki është në kundërshtim me ligjin”, e shumë të tjerë ishin mbishkrimet e pankartave me të cilat kanë bërë thirrje qytetarët në shesh.