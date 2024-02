VIDEO/ “Do vjedhin dhe do të gënjejnë sërish”- Dashamir Shehu: Shqipëria do të bëhet kur të ulet numri i katundarëve

Një video është publikuar në rrjetet sociale, ku shfaqet deputeti dhe kryetari i LZHK-së Dashamir Shehu duke thënë se problem i Shqipërisë janë ‘katundarët’, që sipas tij janë 45% e popullsisë.









Shehu i cili duket se është nën efektin e alkoolit, deklaron Shqipëria do të bëhet kur të ulet numri i katundarëve në 25%.

Më tej ai shton se ata do të vjedhin dhe gënjejnë sërish por të paktën nuk do e shkatërrojnë Shqipërinë.

Biseda:

Shehu: Unë po të them që mos shit mend kot! Ja ta them unë ty, Franca ka 9% katundar

Bashkëbiseduesja: Po këtu sa kemi?

Shehu: Këtu kemi 45% katundarë dhe ne do të bëhemi kur të mos jenë më 45% por 25%. Do vjedhin prap katundarët, do rrejnë do bëjnë, por të paktën nuk do e shkatërrojnë Shqipërinë. Prandaj nëse do me e dit ti e…

Bashkëbiseduesja: Po kush janë këta katundarët?

Shehu: Katundarët që janë bërë me lekë! Këta që janë nga i njëjti vend. A do me e zhvilluar Shqipërinë?

@newsmedia.albania21 “Do vjedhin dhe do të gënjejnë prap”/ Dashamir Shehu ofendon shqiptarët: Ky vend do të bëhet kur të ulet numri i katunarëve ♬ original sound – newsmedia.albania21