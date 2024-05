Detaje / U plagos me armën e shërbimit, kush është punonjësi i gardës?

Detaje të reja janë zbardhur lidhur me ngjarjen në kryeqytet, ku një punonjës i Gardës së Republikës u paraqit ditën e sotme në Spitalin e Traumës pasi u plagos padashje me armën e tij të shërbimit.









Mësohet se 28 vjeçari është gardisti shoqerues i Kryetarit të KQZ-sw, Ilirjan Celibashi.

I riu mendohet se ka qenë duke pastruar armën kur e ka shkrepur padashje dhe ka marrë një plumb në këmbë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 18:00, kur punonjësi është paraqitur në ambientet e SUT-së për të marrë ndihmë mjekësore.

Në lidhje me rastin, policia bën me dije se është njoftuar AMP, dhe në bashkëpunim me grupin hetimor po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.

