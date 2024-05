Arrestimi në flagrancë i efektivit në Fier nga AMP / U fut në kurth nga agjentë të infiltruar, skema që nxorri zbuluar aktivitetin kriminal të Lorenc Gropës

Lorenc Gropa, efektivi i policisë së Fierit, që u arrestua nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ditën e sotme së bashku me 3 kushërinjtë e tij, është futur në kurth nga një agjent i infiltruar.









Raportohet se AMP-ja, përmes një prej agjentëve të saj, ka bërë blerje të stimuluara të lëndës narkotike në lokalin ku shitej droga në Patos, për t’i kapur më pas autorët në flagrancë.

Lorenc Gropa, me detyrë Trup i Shërbimit i Patrullës së Përgjithshme në Fier, së bashku me kushërinjtë e tij Klevis e ledjon Gropa janë të akuzuar për veprën penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”.

Skerdilajd Levendi, po kushëriri i Lorenc Gropës, akuzohet për veprën penale “Trafikimi i armëve dhe municioneve”. Levendi doli zbuluar për shkak të bisedave të tij telefonike me persona të tjerë duke negociuar për të njëjtin aktivitet kriminal.

Nga kontrolli i banesës së punonjësit të policisë u sekuestruan në cilësinë e provave materiale një qese 41,25 gr kokainë, 2 cigare me lëndë narkotike hashash, 2 peshore për peshimin e lëndës narkotike, një armë zjarri tip TT, një armë zjarri e llojit Karabinë dhe 11 aparate celularë.

Njoftimi i AMP-së:

“Prodhim dhe shitje e narkotikëve”/AMP arreston punonjësin e Policisë dhe 3 shtetas, ndërsa 2 shtetas të tjerë procedohen në gjendje të lirë

Agjencia e Mbikëqyrjes Policore (Rajoni Fier-Berat), në kuadër të hetimit proaktiv me metoda speciale, finalizoi operacionin për goditjen e një grupi kriminal në zbatim të vendimit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, duke arrestuar në flagrancë punonjësin e policisë L.G., me detyrë Trup Shërbimi i Patrullës së Përgjithshme pranë Komisariatit Fier, si dhe shtetasit K.G. dhe L.G., të dyshuar për kryerjen e veprës penale “Prodhim dhe shitje e narkotikëve”, veprimtari të cilën dyshohet se e kryenin në ambientet e një bar kafe, në Patos.

Nga kontrolli i banesës së punonjësit të policisë L.G. u sekuestruan në cilësinë e provave materiale një qese me pluhur të bardhë, në dukje lëndë narkotike e llojit kokainë me peshë rreth 41,25 gr, 2 cigare me lëndë narkotike hashash, 2 peshore për peshimin e lëndës narkotike, një armë zjarri tip TT, një armë zjarri e llojit Karabinë dhe 11 aparate celularë.

Nga veprimet hetimore progresive në vijimësi si deklarimet dhe këqyrja e telefonave, u dokumentua implikimi në trafikun e armëve në shtetin grek të shtetasit S.L., i cili u arrestua për “Trafikim i armëve dhe municioneve”, pasi ai negocionte me shtetas të tjerë në lidhje me këtë veprimtari të paligjshme.

Gjithashtu, janë proceduar në gjendje të lirë shtetasi B.F., i dyshuar për “Organizim i lojërave të palejuara” dhe “Vënia në dispozicion e ambjenteve për lojëra të palejuara”, si dhe shtetasi M.G., i dyshuar për “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.

Vijojnë hetimet për përfshirjen e mundshme të shtetasve apo punonjësve të tjerë të policisë në këtë veprimtari të paligjshme.