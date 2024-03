“E ëma e Bardhit me 8 mars ishte duke kërcyer tek Gjyste Vulaj”-Ish-fituesi i Big Brother: Erdhën me disa letra nga doktori, ai doli nga sherri i Jetmirit me Sarën

Dalja e këngëtarit të njohur Bardhi Idrizi nga “BBVIP” ka ngritur dyshime të shumta në rrjet.









Ai e la formatin pas vizitës së të vëllait, i cili i tregoi se nëna e tyre nuk është në gjendje të mirë shëndetësore.

Pas daljes menaxheri i tij Jetmir Agaj dhe partnerja Sara Gjordeni krijuan një konflikt virtual ku secili mbronte tezën e vet për largimin e Bardhit.

Sara pretendon se lajmi për nënën e Bardhit ishte i gjithi i krijuar nga Jetmiri ndërsa nuk i ka pëlqyer fakti që ai nuk e ka përkrahur lidhjen e tyre.

Lidhur me situatën ka dhënë versionin e tij edhe fituesi i “Big Brother 6”, gazetari Anaid Kaloti i cila tha se kjo situatë është e gjitha e stisur dhe se mamaja e Bardhit me 8 mars po kërcente jashtë shtetit.

I ftuar në emisionin “Shqipëria Live” ai gjithashtu ka treguar disa mesazhe ku sipas tij nëna e bardhit u kthye nga jashtë vetëm për të bërë foton në spital.

Intervista:

“E ëma e bardhit me 8 mars ishte duke kërcyer tek Gjyste Vulaj në Stuttgart.

Ka kaluar në kufij ne 2 të drekës dhe ditën që ka qenë spektakli ajo rezulton të ketë qenë në Gjermani dhe më pas ka ardhur dhe ka bërë këtë foton që për mua është e turpshme .

Është një visit normale që mund ta bëj çdo kush mamasë së tij.

Pra është situate e stisur?

Po sepse nëse situata do të ishte aq serioze gjëja e parë që do të bënte Bardhi për të justifikuar opinionin publik do postonte story-n në 5 të mëngjesit sapo kishte arritur.

Po pse e nxorrën Bardhin?

Ja ta them unë Sara dol nga shtëpia dhe pa që Jetmiri kishte fshire fotot me Bardhin dhe i tha se ti po i prish imazhin. Çfarë menaxheri je ti?

Po përse?

Sepse Sara pretendon që është ajo menaxherja e bardhit dhe menaxheri e mori e “rrëmbeu” dhe e dërgoi ne vendin e lindjes Ka vetëm një mënyre që të dalësh nga shtëpia e Big Brother vetëm nëse një familjarë është sëmurë ti mund të dalësh dhe ata shfrytëzua të vetmen mënyre që kishin për të nxjerr Bardhin nga shtëpia.Erdhën me disa letra doktori në dorë ka tensionin e dobët.

Lexo edhe:

Lexo edhe: